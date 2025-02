Nader garante qualificação direta para Europeus e faz cair recorde nos 800 metros

Na Expocentro, em Pombal, onde decorre a 39.ª edição dos Campeonatos de Portugal em pista curta, o atleta do Benfica baixou os 1.46,40 minutos exigidos para a prova europeia, a decorrer em março, em Apeldoorn, Países Baixos, fazendo também cair um recorde que pertencia há 26 anos a Rui Silva (Sporting).



Em 19 de fevereiro de 1999, em Gent, Bélgica, o então atleta 'leonino' correu a distância em 1.46,40 minutos, registo que perdurou até hoje, com Isaac Nader a estabelecer novo máximo.



“Sabia que o título de campeão de Portugal, e não quer dizer que seja imbatível, era difícil perdê-lo”, assumiu Nader à comunicação social, afiançando que o objetivo era correr “na casa, pelo menos, de 1.45 minutos”, e que o objetivo não era só o “o recorde nacional, mas baixar essa barreira na pista coberta”.



Feliz pelo título, e considerando “estar numa boa forma”, o atleta 'encarnado' frisou que o importante é daqui por “uma semana e meia, em que o Nader vai estar na melhor forma na pista coberta”.



“Espero lutar por aquilo que digo há muito tempo que posso lutar e este ano estou mais perto ainda de conseguir uma medalha. Não sei se vai acontecer ou não, mas trabalho e luto todos os dias para ser melhor e para bater todos os recordes nacionais do Rui Silva”, sublinhou ainda o velocista, afirmando que “é um objetivo de carreira”.



“Vão cair todos, não tenho dúvidas, porque com o que trabalho tenho qualidade suficiente para o fazer”, assegurou, recordando que, quando treinava com Rui Silva, o “próprio já dizia que tinha essa qualidade”.



Agora, como acrescentou Isaac Nader, é “tempo de descansar e afinar aquilo que há para afinar”.