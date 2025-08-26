"Não temos medo de ninguém", diz Miguel Queiroz

Na conferência de imprensa de apresentação, o poste luso afirmou que é uma "grande honra" estar na fase final do Eurobasket2025 e que, depois de uma "boa preparação", é altura de "ganhar jogos e seguir em frente".

Para começar, Portugal defronta a República Checa, na primeira jornada do Grupo A, em encontro marcado para quarta-feira.

"É bom começar bem, queremos começar bem. Para nós, é muito importante começar bem", afirmou e reafirmou o capitão da formação das `quinas`, consciente, porém, de que os checos "têm um bom treinador e bons jogadores".

A receita é "não colocar muita pressão, desfrutar do jogo e lutar por cada posse de bola".

"Ter uma oportunidade destas para nós é muito importante, para mostrar a nós próprios, em primeiro lugar, mas também a toda a gente a nível internacional, que o basquetebol português tem qualidade. Só tem de ser mais consistente", explicou.

Em vésperas de cumprir o 122.º jogo pela seleção principal, numa aventura iniciada em 23 de julho de 2013, Miguel Queiroz afirmou ainda que Portugal, que não pode voltar a "esperar 14 anos para estar num Europeu", tem agora de "obter vitórias" e que a equipa "merece", pelo "trabalho que tem vindo a fazer".

Com a República Checa ou com os adversários seguintes, a receita será a mesma.

"Temos de conseguir competir, de jogar cara a cara com os adversários, porque acredito que é possível, porque nós temos essa qualidade", disse Miguel Queiroz, frisando: "Não temos medo de ninguém e vamos dar tudo para ganhar, com qualquer equipa".

O encontro entre Portugal e a República Checa, da primeira jornada do Grupo A do Campeonato da Europa de 2025, está marcado para quarta-feira, pelas 14:45 locais (12:45 em Lisboa), na Xiaomi Arena, em Riga.

Depois de jogar com os checos, os comandados de Mário Gomes defrontam a Sérvia (sexta-feira), a Turquia (sábado), a coanfitriã Letónia (segunda-feira) e a Estónia (03 de setembro), precisando de ficar num dos quatro primeiros lugares para seguir para os `oitavos`.

A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia), entre 27 de agosto e 14 de setembro.