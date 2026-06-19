Narváez vence a terceira etapa e Pogacar segue tranquilo na frente da Volta à Suíça

Num dia afetado por chuva e vento, Narváez venceu na chegada a Bad Ragaz, que tinha recebido a partida 157,4 quilómetros antes, com um tempo de 3:34.46 horas, o mesmo do belga Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5) e do norueguês Magnus Cort (Uno-X).



Jhonatan Narváez e Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5) conseguiram, à semelhança da véspera, dar o triunfo à fuga, com poucos metros de avanço sobre o pelotão, a quem foi creditado o mesmo tempo do vencedor.



O equatoriano está a ter a melhor temporada da carreira, depois de conseguir hoje a quarta vitória, depois das três conseguidas na Volta à Itália.



Na geral, Pogacar mantém 2.50 minutos de avanço sobre o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e 3.07 sobre o italiano Andrea Bagioli (Lidl-Trek), que tem agora Vacek a 1.08 minutos.



Um dia depois de ter sido nono na segunda etapa, ao integrar a fuga, o português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) terminou a etapa na 126.ª posição, a 9.09 minutos.



No sábado, corre-se a quarta e penúltima etapa, com um contrarrelógio de 23,7 quilómetros em Aarburg.