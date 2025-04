Nascimento e Pinho vencem no Open de Portugal

No Complexo de Piscinas do Jamor, Ana Pinho Rodrigues, olímpica em Londres2012 e a nadar pelo Sporting de Braga, aproximou-se dos 150 títulos nacionais, ao nadar a distância em 25,70 segundos, à frente da sportinguista Anna Fomina, segunda, e de Mariana Cunha (Efanor), terceira.



Na final masculina, foi Miguel Nascimento a impor-se, com 22,61, batendo outro benfiquista, Miguel Marques, e João Padrela (Naval do Funchal), que completaram o pódio.



Nota de destaque para o júnior sub-18 Rafael Mimoso, que venceu a categoria absoluta dos 200 metros bruços, com recorde nacional do escalão, agora cifrado nos 2.15,37 minutos.



Além de recordes jovens nas estafetas femininas, o dia confirmou mínimos para o Europeu de juniores para Filipe Laranjo, nos 400 livres, e Gonçalo Azevedo, nos 200 livres, em competição que quinta-feira começou no Complexo de Piscinas do Jamor e decorre até domingo.