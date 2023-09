Natação admitirá um russo e um bielorrusso por prova

Os nadadores russos e bielorrussos devem cumprir rigorosamente as condições já impostas pelo Comité Olímpico Internacional (COI) para a readmissão, como não terem apoiado ativamente a invasão da Ucrânia ou terem sido submetidos a controlos antidoping exaustivos.”, explicou a World Aquatics em comunicado.O seu presidente, o kuwaitiano Husain Al Musallam, afirmou que, com esta decisão,As condições aprovadas excluem provas de estafetas, pares ou equipas em todas as disciplinas aquáticas.Os atletas russos e bielorrussos foram afastados das competições internacionais em março de 2022, após a invasão russa da Ucrânia com o apoio da sua aliada Bielorrússia.Um ano depois, o COI recomendou às federações que fossem readmitidas nas condições mencionadas, sempre como neutras.A maioria dos desportos já incorporou competidores de ambas as nacionalidades, com exceções como o atletismo ou a ginástica.Ainda não foi tomada uma decisão sobre a participação de russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos Paris2024, embora sejam esperadas novidades nos próximos meses.