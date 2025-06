Natação artística. Europeus no Funchal

À dupla do GesLoures junta-se ainda Filipa Faria, do mesmo clube, que faz habitual dupla com Ascenso, tendo em 2024 conseguido ambos o quinto lugar em livre, agendado no Funchal para quarta-feira.Por seu lado, Beatriz Gonçalves é autora, com Cheila Vieira, de grande parte dos máximos históricos portugueses na natação artística, como o quarto lugar logrado em Belgrado2024, agora aparentemente difícil de igualar já nesta edição.No Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, a primeira edição dos Europeus sem estar associada a outras modalidades aquáticas desde que funcionava como Taça da Europa terá medalhados olímpicos e mundiais em ação.As Piscinas da Penteada recebem, assim, mais de 130 nadadores, de 21 países diferentes, a que se junta mais cerca de uma centena na Taça COMEN, uma competição destinada sobretudo a países do Mediterrâneo, para o escalão juvenil, elevando para 26 as nações a competir no Funchal, e para mais de 200 os nadadores.Nesta competição, a que Portugal não ia há sete anos, estará um lote de 11 nadadores, entre os 13 e os 15 anos, entre a cerca de uma centena de mais de 20 países, com competição segunda, quarta e quinta-feira, num ‘onze’ dominado pelo Fluvial Portuense, com oito, incluindo o único homem, Rodrigo Carvalho.Neste escalão, Portugal estará hoje representado na prova de figuras, ausente do programa sénior.