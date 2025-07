Natação deixa Centro de Rio Maior

“A FPN esclarece que, na relação com o CAR da Natação de Rio Maior, decidiu não dar continuidade, para já e apenas, ao projeto de formação da natação, com nadadores residentes”, pode ler-se em comunicado hoje publicado.



O organismo liderado por Miguel Arrobas nota que considera as piscinas olímpicas “do Jamor, Coimbra e Rio Maior” como “polos de desenvolvimento” da modalidade e por isso continuará, neste último caso, a “investir na presença regular com estágios e eventos”.



O Centro de Alto Rendimento de Rio Maior foi inaugurado em 2011 e é dedicado especificamente à natação.