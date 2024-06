Natação Europeus. Francisca Martins nas"meias" dos 200m livres

“Ontem [na terça-feira] também foi no final do dia, foi mais difícil descansar durante a noite. E depois nadar logo de manhã. Mas o objetivo está cumprido”, disse, à agência Lusa.



Horas após ter ficado a quatro centésimos do pódio nos 800 metros livres, na penúltima prova de terça-feira, Francisca Martins voltou à piscina em Belgrado para nadar a primeira prova do dia, terminando em 2.00,86 minutos, o 15.º das eliminatórias.



“Foi dentro do que eu queria. Queria nadar entre 1.59 e 2.00. Nadar para mim de manhã é um bocado mais difícil. No início da manhã ainda mais, mas estou na meia-final e é o que interessa”, afirmou.



Francisca Martins vai disputar as meias-finais às 18:30 locais (17:30 em Lisboa), procurando a qualificação para a final de quinta-feira.



“Agora tenho muito tempo para recuperar e nado muito melhor à tarde”, assumiu.