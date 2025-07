Natação Mundiais. Camila Rebelo 23.ª em costas

Diana Durães recupera de lesão



Na distância mais longa, Durães, que regressa de lesão e de uma cirurgia ao ombro, tendo admitido antes dos Mundiais não estar ainda a 100%, nadou com a "lenda" norte-americana Katie Ledecky e acabou ao fim de 16.56,80 minutos.



Longe dos 16.15,12 que são o seu recorde nacional, já de 2020, a portuguesa acabou com o 25.º melhor registo, entre 27 nadadoras, e competirá ainda nos 800 livres nestes Mundiais.



O tempo mais rápido pertenceu, sem surpresas, a Ledecky, detentora de 27 medalhas em Mundiais de piscina de 50 metros e 14 em Jogos Olímpicos, com 16.08,19.



Hoje, pelas 12h45 de Lisboa, Diogo Ribeiro procura a quarta medalha em Mundiais, e a quarta portuguesa em campeonatos do Mundo, na final dos 50 mariposa, distância que se estreia no programa olímpico em Los Angeles2028 e em que é vigente campeão do mundo, tendo sido "vice" em 2023.



Ribeiro nadou no domingo a distância em 22,83 segundos, a três centésimos do "seu" recorde nacional, e foi batido, na sua semifinal, apenas pelo suíço Noe Ponti (22,72) e pelo britânico Benjamin Proud (22,74).





A jovem portuguesa nadou a cerca de um segundo do recorde nacional, que fixou há oito dias, em Berlim, nos Jogos Mundiais Universitários, e teria dado para aceder às meias-finais, cujo acesso fechou nos 1.00,56.Na sexta-feira, 1 de agosto, Rebelo volta à piscina para as eliminatórias dos 200 metros costas.