Natação Mundiais. Diogo Ribeiro 4.º na mariposa

Ribeiro, de 20 anos, ficou a 10 centésimos do pódio, em que o italiano Thomas Ceccon ficou com o bronze, e os 22,77 permitem retirar três centésimos ao recorde nacional que já lhe pertencia, com os 22,80 fixados nos Mundiais Fukuoka2023, quando conquistou a prata.



O francês Maxime Grousset venceu a prova, com 22,48 segundos, tornando-se no quarto nadador mais rápido de sempre, enquanto o suíço Noe Ponti ficou em segundo, com 22,51.



O nadador natural de Coimbra, que nesta modalidade foi vice-campeão em 2023 e campeão mundial em 2024, além de ter alcançado o ouro nos 100 mariposa em Doha2024, ficou perto da quarta medalha em Mundiais séniores, somando todos os três pódios em campeonatos do Mundo da história de Portugal.



O português nadará ainda os 100 metros mariposa, os 50 e os 100 metros livres na cidade-estado.