Natação/Mundiais: Camila Rebelo nona classificada nos 200 costas

Rebelo, aos 22 anos a vigente campeã da Europa da distância, nadou em 2.09,40 minutos, a pouco menos de meio segundo do seu recorde nacional, de 2.08,95, e foi a primeira a ficar de fora das oito melhores.



O apuramento para a final fechou em 2.09,09, tempo pertencente à húngara Dora Molnar, enquanto a chinesa Xuwei Peng foi a mais rápida das semifinais, com 2.07,76.



Salvo alguma desistência que coloque Rebelo, primeira reserva, na final dos 200 costas, Portugal encerrou hoje a participação nos Mundiais Singapura2025, logo com um dos melhores resultados de sempre no feminino para a campeã da Europa.



Antes, nos 50 mariposa, Diogo Ribeiro concluiu a final no quarto lugar, com recorde nacional, agora fixado nos 21,77 segundos, e já hoje acabou os 100 mariposa em 12.º lugar, nos outros resultados de destaque desta participação.



Diana Durães foi 24.ª nos 800 metros livres e 25.ª nos 1500 livres, enquanto Francisca Martins foi 15.ª nos 400 metros livres e 20.ª nos 200 metros livres.