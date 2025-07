Natação/Mundiais. Diogo Ribeiro abdica 100 metros livres para se dedicar à mariposa e 50 livres

Segundo a Federação Portuguesa de Natação (FPN), foi feita uma “avaliação técnica das provas em falta e das perspetivas de ultrapassar as diversas fases da competição”, decidindo-se pela retirada do nadador de 20 anos dos 100 livres, agendados para a próxima madrugada.



Assim, Portugal só voltará à piscina nos Mundiais Singapura2025 na madrugada de sexta-feira, 01 de agosto, com Ribeiro a começar a defesa do título mundial nos 100 mariposa e a competir nos 50 livres, enquanto Camila Rebelo nada os 200 costas, em que é campeã da Europa, e Diana Durães os 800 livres.



Na segunda-feira, Diogo Ribeiro foi quarto classificado nos 50 metros mariposa, com recorde nacional (22,77 segundos), a outra das distâncias em que tinha sido campeão do mundo em 2024.