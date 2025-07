Natação/Mundiais: Diogo Ribeiro apurado para final nos 50 mariposa

Diogo Ribeiro, campeão mundial da distância em Doha2024 e prata em Fukuoka2023, nadou a distância em 22,83 segundos, a três centésimos do ‘seu’ recorde nacional, e foi batido, na sua semifinal, apenas pelo suíço Noe Ponti (22,72) e pelo britânico Benjamin Proud (22,74).



No cômputo geral das meias-finais, registou o quinto melhor tempo, tendo o francês Maxime Grousset registado 22,61, e apurou-se para a final, na manhã de segunda-feira, pelas 12:45 de Lisboa, de uma distância que se vai estrear no programa olímpico em Los Angeles2028.



Os 22,83 que o nadador de 20 anos, natural de Coimbra, hoje conseguiu são superados, em Portugal, apenas pelos seus 22,80 com que arrecadou a prata nos Mundiais de Fukuoka2023, então no primeiro pódio de sempre do país em campeonatos do Mundo.



Na madrugada de hoje em Lisboa, no primeiro dia da natação pura nos Mundiais de desportos aquáticos em Singapura, que terminam no dia 03 de agosto, Diogo Ribeiro tinha registado o quarto melhor tempo das eliminatórias, com 22,90.



Já Francisca Martins acabou no 15.º lugar nos 400 livres, com 4.10,16 minutos, poucos dias depois de se sagrar campeã mundial universitária da distância, nadando ainda na cidade-estado os 200 livres.