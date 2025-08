Natação/Mundiais: Diogo Ribeiro em 12.º nos 100 mariposa

Ribeiro, de 20 anos, foi sexto da sua semifinal com um tempo de 51,21 segundos, quatro centésimos mais lento do que o ‘seu’ recorde nacional, não conseguindo o apuramento para a final, em que o último tempo elegível foi de 50,88.



O mais rápido desta fase foi o suíço Noe Ponti, que nadou a distância em 50,18.



Antes, de madrugada, o nadador natural de Coimbra já havia sido 26.º nos 50 metros livres, a que se junta o quarto lugar, com recorde nacional, nos 50 mariposa, a outra distância em que tinha ganho o ouro em Doha2024.



Também Diana Durães se despediu esta madrugada, com o 24.º lugar nos 800 metros livres, que nadou em 8.49,84.



Ainda hoje, Camila Rebelo nada as meias-finais dos 200 metros costas, distância em que é a vigente campeã da Europa, procurando prolongar a participação portuguesa nos Mundiais, que terminam no domingo.