Natação/Mundiais: Diogo Ribeiro na final dos 50 mariposa e Camila Rebelo na luta

O campeão mundial da distância em Doha2024 e prata em Fukuoka2023 nadou no domingo em 22,83 segundos nas meias-finais, a três centésimos do ‘seu’ recorde nacional, e foi batido, na sua semifinal, apenas pelo suíço Noe Ponti (22,72) e pelo britânico Benjamin Proud (22,74).



No cômputo geral das meias-finais, registou o quinto melhor tempo, 22,83, a três centésimos do recorde do mundo, tendo o francês Maxime Grousset registado 22,61, e apurou-se para a final, na manhã de segunda-feira, pelas 12:45 de Lisboa, de uma distância que se vai estrear no programa olímpico em Los Angeles2028.



Os 22,83 que o nadador de 20 anos, natural de Coimbra, hoje conseguiu são superados, em Portugal, apenas pelos seus 22,80 com que arrecadou a prata nos Mundiais de Fukuoka2023, então no primeiro pódio de sempre do país em Campeonatos do Mundo – Portugal soma três, todos da sua autoria.



Durante a madrugada, Camila Rebelo, campeã europeia aos 200 costas, nada os 100 metros costas em busca de um lugar nas semifinais, entrando em ação pelas 03:02 de Lisboa na sexta e última ‘heat’.



Se avançar, a recordista portuguesa da distância (1.00,34), de 22 anos, vai disputar um lugar na final pelas 05:52, chegando a Singapura poucos dias depois de fixar novo máximo nacional, com o quarto lugar nos Jogos Mundiais Universitários.



Nos 1.500 metros livres, Diana Durães compete nas eliminatórias pelas 04:29 de Lisboa, num regresso à ribalta depois de, no último ano, ter sido afetada por problemas físicos e ter sido submetida a uma cirurgia num ombro.



Além dos 50 mariposa, o dia contará com finais nos 100 bruços masculinos, 100 mariposa femininos e 200 estilos femininos.



Programa dos portugueses:



Hora local (hora em Lisboa)



10:02 (03:02) – Camila Rebelo, 100 costas (eliminatórias)



11:29 (04:29) – Diana Durães, 1500 livres (eliminatórias)



12:52 (05:52) – Camila Rebelo, 100 costas (semifinal) a)



19:45 (12:45) – Diogo Ribeiro, 50 mariposa (final)



a) caso se qualifique.