Natação/Mundiais. Francisca Martins volta a competir nos 200 livres

Francisca Martins, de 22 anos, nadará na quinta e última série das eliminatórias dos 200 metros livres, dias após fixar um novo recorde nacional na distância, nos Jogos Mundiais Universitários, na Alemanha, agora nos 1.57,85 minutos.



A portuguesa nadará no mesmo ‘heat’ da australiana Mollie O’Callaghan, que tem o melhor tempo de entrada entre as presentes, face à ausência da sua compatriota Ariarne Titmus, no caso de 1.52,48.



Caso esteja entre as 16 melhores nadadoras da distância, Martins vai nadar as meias-finais pelas 13:02 de Lisboa.



Antes, nos 400 metros livres, a jovem do FOCA-Quinta da Lixa acabou no 15.º posto, na estreia em Mundiais seniores, e dias após viajar diretamente da Alemanha para Singapura, proveniente dos Jogos Mundiais Universitários.