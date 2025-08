Natação/Mundiais: Histórica Yu Zidi “emocionada” após medalha aos 12 anos

“Estou muito emocionada, é uma grande sensação”, limitou-se a declarar a pré-adolescente, que na noite de quinta-feira, ao final da manhã em Lisboa, pôde subir ao pódio.



Zidi, que faz 13 anos em outubro, não nadou a final pela estafeta chinesa, mas fê-lo nas eliminatórias, podendo assim receber uma medalha histórica – não há registos de tal precocidade na modalidade – atrás da campeã Austrália e dos Estados Unidos.



Antes, a jovem já tinha sido quarta classificada nos 200m estilos, fora do bronze por seis décimos de segundo, e nos 200m mariposa, nadando ainda os 400m estilos, no domingo.



A presença numa idade tão jovem nuns Mundiais sénior, depois de receber autorização especial para ‘romper’ com o limite mínimo de 14 anos, tem dado que falar em Singapura, com um diretor da World Aquatics a admitir a necessidade de rever os critérios de admissão, mesmo que a considere “fantástica”.



“Não achei que íamos ter esta conversa, mas agora acho que temos de voltar e perguntar-nos: será isto apropriado? É a forma de avançarmos? (...) Não sei a resposta”, declarou o diretor executivo do organismo de cúpula da natação mundial, Brent Nowicki.