Nazaré. Surfista Alex Botelho tem situação clínica controlada

", adiantou à Lusa Nuno Oliveira.De acordo com o médico, "" e "".", disse.Segundo o médico, o atleta algarvio está com uma situação clínica "controlada" e, neste momento, "" sobre o seu estado.





Onda traiu mota de água







Foi quase no final do campeonato de ondas gigantes, que começou na manhã de terça-feira no “canhão” da Nazaré, que se deu o acidente, com a mota de água em que estava Alex Botelho, acompanhado pelo também luso Hugo Vau, a ser apanhada por uma onda enorme, que deixou o surfista inconsciente durante cerca de dois minutos, altura em que foi resgatado do mar.

A situação gerou muita preocupação entre os milhares de pessoas que estavam a assistir ao vivo ao Nazaré Tow Surfing Challenge, promovido pela Liga Mundial de Surf, levando mesmo a organização a finalizar a prova cerca de dez minutos antes do que estava programado.