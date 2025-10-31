NBA aprova venda dos LA Lakers

A Liga norte-americana de basquetebol aprovou a venda dos Los Angeles Lakers pela família Buss a Mark Walter, num negócio avaliado em cerca de 8,6 mil milhões de euros.

RTP /
Luka Doncic e LeBron James, superestrelas do atual plantel dos Lakers USA TODAY Sports via Reuters Connect

VER MAIS
“A transação deve ser concluída em breve”, refere a NBA em comunicado.

Os Los Angeles Lakers, de LeBron James e Luka Doncic, vão ser vendidos a Mark Walter por cerca de 8,6 mil milhões de euros, verba que constitui um recorde na liga.

A família Buss é proprietária dos Lakers desde 1979 e a atual proprietária, Jeanie Buss, permanecerá no cargo por mais cinco anos, segundo o acordo firmado entre as duas partes.

Mark Walter, que já possui ações da franquia, é o diretor-geral da holding TWG Global, que tem várias equipas desportivas, como Los Angeles Dodgers (basebol) e as Los Angeles Sparks (WNBA), bem como a escuderia Cadillac, que vai participar no Mundial de Fórmula 1 no próximo ano.

(Com Lusa)
PUB
PUB