NBA. Atlanta Hawks vencem Milwaukee Bucks e lideram final do Este

O base dos Hawks terminou o encontro com um novo máximo de carreira em "play-offs" de 48 pontos - apesar de só ter acertado quatro de 13 triplos -, aos quais acrescentou 11 assistências e sete ressaltos, em 41 minutos.”, afirmou Trae Young, logo após o jogo, acrescentando: “”.Além de Trae Young, que acertou 17 de 34 lançamentos de campo e 10 de 12 lances livres, destaque, nos Hawks para os 23 pontos e 15 ressaltos de John Collins e os 12 pontos e 19 ressaltos do suíço Clint Capela.Na formação da casa, os melhores foram o grego Giannis Antetokounmpo, com 34 pontos, 12 ressaltos e nove assistências – faltou uma para o "triplo duplo" -, e os 33 pontos e 10 assistências de Jrue Holiday.Por seu lado, Khris Middleton ficou-se pelos 15 pontos, num jogo em que esteve um desastre a lançar ao cesto, ao falhar 17 de 23 lançamentos de campo, incluindo o triplo que poderia ter empatado o encontro na última jogada.O encontro poderia, assim, ter caído para qualquer das equipas, até porque foi quase sempre pautado pelo equilíbrio, como demonstra o facto de nenhum das equipas ter conseguido liderar o embate por mais de nove pontos.Os Bucks acabaram o primeiro período com três pontos de vantagem (28-25) e lideravam por cinco a meio da partida (59-54), mas os Hawks superiorizaram-se no terceiro (34-26) e passaram para a frente (85-88), à entrada para os derradeiros 12 minutos.O quatro parcial acabou empatado, mas os forasteiros foram melhores na parte final, com um parcial final de 18-8, também porque Trae Young nunca tremeu da linha de lance livre.

A final da Conferência Este dos "play-offs" da NBA prossegue na sexta-feira, de novo em Milwaukee, sendo que para esta quinta-feira está agendado o terceiro confronto a Oeste, entre Clippers e Suns, que se apresentam em Los Angeles com um 2-0 conquistado em Phoenix.