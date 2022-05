NBA. Boston Celtics estão na final pela 22.ª vez

Os Heat vão de férias, enquanto os Celtics seguem para a final, face aos Golden State Warriors, numa reedição do jogo decisivo de 1964, então com triunfo dos verdes por 4-1, face aos então denominados San Francisco Warriors.



Foi, aliás, uma final histórica, já que foi a primeira vez que duas das maiores lendas da NBA se defrontaram num duelo pelo título, com Bill Russell a levar a melhor sobre Wilt Chamberlain, o homem que, um dia, marcou 100 pontos num jogo.



Na final de 2022, o fator casa está do lado dos Warriors, "carrascos" dos Dallas Mavericks e do esloveno Luka Doncic na final da conferência Este (4-1), que recebem os dois primeiros encontros, na quinta-feira e no domingo.



Os jogos 3 e 4 estão marcados para Boston, em 8 e 10 de junho, e, se necessário, já que a final é à melhor de sete jogos, o quinto será em San Francisco, em 13, o sexto em Boston, em 16, e o sétimo de novo na casa dos Warriors, no dia 19.



Os Warriors procuram o sétimo título, na 12.ª final, enquanto os Celtics podem somar o 18.º, na 22.ª, e superar os 17 cetros dos rivais Los Angeles Lakers, com os quais partilham a liderança do ranking dos campeões.