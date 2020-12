NBA. Brooklyn batem Warriors no primeiro jogo da época

Um parcial de 40-25 no primeiro período lançou os Nets para o triunfo, com a equipa a baixar, naturalmente, o ritmo nos restantes, mas a conseguir vencer igualmente o segundo (23-20) e o terceiro (36-26). Perdeu apenas o quarto (26-28).No "cinco" dos Nets, os dois craques foram complementados por Joe Harris (10 pontos), Spencer Dinwiddie (nove) e DeAndre Jordan (11 ressaltos), enquanto Caris LeVert (20 pontos e nove ressaltos) liderou uma segunda unidade de grande qualidade.Destaque ainda para o "rookie" James Wiseman, segunda escolha do "draft", que marcou 19 pontos, com 53,8% nos lançamentos de campo, e ainda para várias ações espetaculares de Kelly Oubre Jr. (seis pontos e sete ressaltos).





A liga norte-americana de basquetebol confirmou que a abertura da época 2020/2021 vai ser transmitida, na íntegra, na China, através do grupo chinês de tecnologia Tencent, com quem a NBA tem parceria.



A direção da liga informou ainda que está a estudar a possibilidade de voltar a competir fora dos Estados Unidos, na época 2021/2022.