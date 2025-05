NBA. Campeões Celtics sobrevivem

Com o português Neemias Queta nos últimos 2.34 minutos e sem a estrela Jayson Tatum, que sofreu uma rotura do tendão de Aquiles no jogo anterior, os Celtics venceram em casa os New York Knicks, por 127-102, reduzindo para 3-2 a desvantagem na segunda eliminatória dos play-offs.



Com o encontro já decidido, o treinador Joe Mazzulla lançou o poste português em campo para os últimos minutos, com Queta a ter ainda tempo para conseguir quatro pontos (dois em dois de lançamentos de campo), um ressalto ofensivo e uma assistência.



Esta foi a terceira aparição do primeiro português a jogar na NBA nos play-offs esta temporada, igualando o registo de 2023/24, quando se sagrou campeão pelos Celtics.



Mesmo sem o letão Kristaps Porzingis a 100% – apenas jogou 12 minutos e fez um ponto –, por estar com problemas de respiração, os Celtics conseguiram um triunfo crucial, muito graças à excelente exibição de Derrick White (34 pontos), mas também do suplente Luque Kornet.



Lançado para o lugar do poste letão, Kornet esteve muito bem, em especial na vertente defensiva, com sete desarmes de lançamento, além de 10 pontos e nove ressaltos.



A uma vitória de se qualificarem para a final do Este pela primeira vez desde 1999/2000, os Knicks não conseguiram festejar em Boston, mas vão ter nova oportunidade em casa, na sexta-feira, com os Celtics a tentarem ser apenas a 14.ª equipa a conseguir recuperar de uma desvantagem de 3-1 em 294 tentativas.