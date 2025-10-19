Mais Modalidades
NBA: Campeões OKC partem na `pole` mas concorrência é forte
Os campeões em título Oklahoma City Thunder, praticamente sem alterações, partem como favoritos para a edição 2025/26 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), cuja época regular arranca na terça-feira, mas a concorrência é forte e extensa.
Os Denver Nuggets encabeçam os ‘perigos’ a Oeste, secundados por Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves, enquanto, a Este, destacam-se os Cleveland Cavaliers, à frente de New York Knicks e Orlando Magic.
No oeste, Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings e New Orleans Pelicans também quererão chegar os ‘play-offs’, tal como, a Este, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers e os Boston Celtics, do português Neemias Queta.
Ainda assim, e no atual ‘quadro’ - que pode mudar imenso ao longo da época, face a lesões ou trocas, mais ou menos inesperadas -, os OKC arrancam na ‘pole’, sob o comando de Mark Daigneault, que lidera a equipa desde 2020/21.
Daigneault nem aos ‘play-offs’ chegou nas primeiras três épocas, mas na quarta atingiu as meias-finais de conferência (2-4 com os Dallas Mavericks) e na quinta sagrou-se campeão, após um sofrido 4-3 na final de 2024/25, face aos Indiana Pacers.
O base Shai Gilgeous-Alexander, que foi eleito o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da época regular (32,7 pontos, 6,4 assistências e 5,0 ressaltos) e da final, foi a grande figura dos campeões na época passada e promete voltar a sê-lo em 2025/26.
Numa equipa que nada mudou, Luguentz Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein vão continuar a acompanhar Shai no ‘cinco’ e Alex Caruso, Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Cason Wallace, Kenrich Williams e Jaylin Williams a contribuir vindos do banco.
Os OKC parecem prontos para revalidar o título, sendo que, em primeira instância, vão tentar ser os melhores da fase regular, como em 2024/25, então com 68 vitórias e apenas 14 derrotas.
Para repetir a façanha, o conjunto de Oklahoma tem de primeiro de ser o melhor no Oeste, onde a concorrência é feroz, a começar pelos Nuggets, campeões em 2022/23, que contam com aquele que é para muitos o melhor jogador da atualidade, o poste Nikola Jokic.
O jogador sérvio dificilmente poderá, porém, fazer uma fase regular melhor do que em 2024/25, que acabou com média de ‘triplo duplo’ - 29,6 pontos, 12,7 ressaltos e 10,2 assistências.
Num conjunto comandado por David Adelman, Jokic tem ao seu lado Jamal Murray, Aaron Gordon Christian Braun e vários novos recrutas, como Cameron Johnson, em vez de Michael Porter Jr., Jonas Valanciunas, Tim Hardaway Jr. e Bruce Brown.
Os Lakers, liderados por Luka Doncic e LeBron James, que, prestes a completar 41 anos, vai para a 23.ª temporada, e reforçados com Deandre Ayton e Marcus Smart, também são candidatos a ‘importunar’ os OKC, tal como os Rockets, que juntaram Kevin Durant a Alperen Sengün, Amen Thompson e Jabari Smith Jr., mas perderam, por lesão, Fred VanVleet.
Os Clippers juntaram John Collins, Bradley Beal, Brook Lopez e Chris Paul a James Harden, Kawhi Leonard e Ivica Zubac e também parecem mais fortes, enquanto os Timberwolves optaram pela continuidade, encabeçados por Anthony Edwards, secundado por Julius Randle, Naz Reid e Rudy Gobert.
No Oeste, também não se podem ‘descartar’, pelo menos da corrida aos ‘play-offs’, os Golden State Warriors, de Stephen Curry e Jimmy Butler, os San Antonio Spurs, do ainda mais ‘gigante’ Victor Wembanyama, ou os Dallas Mavericks, de Anthony Davis, Klay Thompson e do número 1 do ‘draft’ Cooper Flagg.
E a qualidade não se esgota aí, bastando lembrar Ja Morant (Memphis Grizzlies), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Jrue Holiday (Portland Trail Blazers), Devin Booker, Jalen Green e Dillon Brooks (Phoenix Suns), Lauri Markkanen (Utah Jazz) ou Domantas Sabonis, Zach LaVine e DeMar DeRozan (Sacramento Kings).
Quanto à Conferência Este, claramente mais fraca, destacam-se os Cavaliers, de Kenny Atkinson, com jogadores como Donovan Mitchell, Darius Garland, Ewan Mobley, De’Andre Hunter, Jarrett Allen, Max Strus e os reforços Lonzo Ball e Larry Nance Jr..
Os ‘Cavs’ foram, a Este, a melhor equipa na última época regular, com 64 vitórias e 18 derrotas, mas, vítimas de várias lesões, foram eliminados nas meias-finais de conferência pelos Indiana Pacers, que acabariam derrotados na final, na qual, além disso, perderam Tyrese Haliburton para 2025/26.
Sem o seu líder, os Pacers não ‘podem’ ambicionar a repetir a façanha, sendo que também é por uma lesão, de Jayson Tatum, que os Boston Celtics estão igualmente fora dessas contas, até porque ainda perderam Kristaps Porzingis, Jrue Holiday e Al Horford.
Os New York Knicks, com Mike Brown como técnico, em vez de Tom Thibodeau, e jogadores como Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Onunoby, Mikal Bridges, Josh Hart e o reforço Jordan Clarkson parecem ser os mais fortes candidatos a desafiar os Cavaliers.
Nesta luta, também querem entrar os Orlando Magic, de Paolo Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs e o reforço Desmond Bane, e os Atlanta Hawks, que juntou Kristaps Porzingis e Nickeil Alexander-Walker a Trae Young e Jalen Johnson, e os Detroit Pistons, de Cade Cunningham.
Os Milwaukee Bucks, com Giannis Antetokounmpo como única referência, e os Philadelphia 76ers, com Joel Embiid impedido de render pelas lesões, junto a Tyrese Maxey e Paul George, só podem, como os Pacers e os Celtics, sonhar com os play-offs.
A fase regular da NBA arranca na terça-feira e encerra em 12 de abril de 2026, com a NBA Cup pelo meio (31 de outubro a 16 de dezembro), o play-in joga-se de 14 a 17 de abril e os play-offs começam a 18 de abril, rumo à final, com início a 04 de junho.
Destaque para os jogos fora de solo americano, com Detroit Pistons e Mavericks na Cidade do México, em 01 de novembro, e Grizzlies e Magic em Berlim, em 15 de janeiro, e em Londres, três dias depois.
