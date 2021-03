NBA. James Harden faz "triplo duplo" no regresso a Houston

“Foi uma grande mistura de sentimentos para os adeptos, mas já sabia que ia ser assim. Queria vir aqui e mostrar o que sei fazer. Para mim, quando entro em campo, o objetivo é ganhar”, disse Harden, após somar 29 pontos, 14 assistências e 10 ressaltos.



Harden, homenageado no regresso com um vídeo da sua passagem pelos Rockets, foi decisivo no sétimo triunfo consecutivo fora dos Brooklyn Nets, novo recorde do clube, e 10.º nos últimos 11 jogos disputados, para um total de 24 triunfos e 13 derrotas, que valem o segundo lugar na Conferência Este.



O base, de 31 anos, que jogou as suas primeiras três épocas (2009/10 a 2011/12) na NBA ao serviço dos Oklahoma City Thunder, trocou já com a presente temporada a decorrer os Rockets, nos quais alinhava desde 2012/13, pelos Nets, numa troca que envolveu quatro equipas e meia dúzia de jogadores.



Pelos Nets, que só perdem na Conferência Este para os Philadelphia 76ers (24 triunfos e 12 derrotas), Harden está com médias de 25,5 pontos, 11,4 assistências e 8,7 ressaltos.



No embate de quarta-feira, Kyrie Irving, com 24 pontos, Bruce Brown, com 17, e o suplente Nicolas Claxton, com 16, secundaram Harden, enquanto John Wall, com 36, e Victor Oladipo, com 33, lideraram os Rockets, que sofreram a 13.ª derrota seguida, o seu pior registo desde 2001.