NBA. Milwaukee Bucks renovam contrato com o treinador Mike Budenholzer

Sem revelar detalhes sobre o acordo ou a duração do vínculo, os Bucks anunciaram na terça-feira o acordo com o técnico de 52 anos, no comando técnico da formação do Wisconsin desde 2018.



“A incrível jornada que tivemos e durante a qual vencemos o título da NBA esta temporada faz-nos apreciar a dificuldade que é vencer e quão gratos estamos por ter os melhores jogadores e treinadores”, lê-se no comunicado assinado pelos proprietários dos Bucks, Marc Lasry, Wes Edens e Jamie Dinan.



Os Bucks sagraram-se campeões da NBA pela segunda vez na história, a primeira desde 1971, ao vencerem na final os Phoenix Suns, por 4-2.



“Estamos extremamente gratos pela sua liderança, estamos ansiosos para construir o sucesso que tivemos nos últimos três anos e queremos felicitar o Bud por esta bem merecida renovação”, prosseguiram os responsáveis pelos Bucks.



Segundo notícias vindas a público, Mike Budenholzer, que já tinha treinado os Atlanta Hawks (2013-2018), assinou um contrato válido por três temporadas, até 2025.



Mike Budenholzer, que foi eleito treinador do ano nas épocas 2014/15, nos Hawks, e 2018/19, já pelos Bucks, somou o seu quinto título, depois dos quatro conquistados como adjunto de Gregg Popovich nos San Antonio Spurs, em 1999, 2003, 2005 e 2007.