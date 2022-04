NBA. Queta marca seis pontos no adeus à época 2021/22

Com os Kings já afastados dos "play-offs", Queta voltou a ser mais utilizado, tendo alinhado durante 18.01 minutos, e, além dos seis pontos marcados, em três de quatro tentativas de lançamento, capturou seis ressaltos e efetuou dois desarmes de lançamento.



A equipa de Sacramento terminou a fase regular no 12.º lugar da Conferência Oeste, com 30 vitórias e 52 derrotas, longe dos lugares de acesso aos "play-offs" (primeiro ao sexto classificado) e também sem conseguir aceder ao "play-in" (sétimo ao 10.º), que apurará os últimos quatro clubes.



A primeira temporada de Queta no mais importante campeonato de basquetebol mundial saldou-se em 120 minutos de utilização, em 15 encontros (média de oito minutos por jogo), durante os quais concretizou, em média, três pontos por partida, com uma eficácia de 44,7%.



O poste, de 22 anos e 2,13 metros, obteve ainda as médias por jogo de 2,1 ressaltos, 0,5 desarmes, 0,4 assistências e 0,1 roubos de bola, tendo sido responsável por 0,4 "turnovers" dos Sacramento Kings e cometido 1,2 faltas pessoais.



O basquetebolista português apenas superou os 10 minutos de utilização em cinco encontros, entre os quais os três últimos na fase regular, tendo como melhor registo os 24.05 minutos que disputou frente aos Cleveland Cavaliers, em 10 de janeiro, estreando-se também a marcar na NBA, com 11 pontos.