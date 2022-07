NBA torna permanente torneio "play-in"

Neste torneio, que se disputa entre a final da fase regular e o início dos "play-offs", as equipas colocadas entre o sétimo e o 10.º posto em cada conferência lutam pelo sétimo e oitavo lugar de acesso à fase final.Esta fórmula foi utilizada pela primeira vez em 2020, quando a NBA foi forçada a realizar os últimos encontros da fase regular e os "play-offs" em "bolha", devido à pandemia de covid-19.A NBA decidiu repetir, com sucesso, o modelo nos anos seguintes, tornando-o agora permanente.Em 2022/23, o "play-in" vai ser disputado de 11 a 14 de abril, após o final da época regular (9 de abril) e antes do arranque dos "play-offs" (15).