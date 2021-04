NBA. Utah Jazz são a primeira equipa apurada para os "play-offs"

Apesar de terem sido derrotados no sábado pelos Minnesota Timberwolves, os Jazz, líderes da Conferência Oeste, com 44 vitórias e 16 derrotas (melhor registo da NBA), garantiram a qualificação para a fase seguinte graças à derrota dos Blazers (32-28), sétimos, frente aos Memphis Grizzlies (31-28), oitavos, por 120-113.



Com a derrota, a equipa de Portland, no primeiro lugar fora da entrada direta nos "play-offs", ficou matematicamente impossibilitada de apanhar os Jazz.



Contudo, tanto os Blazers como os Grizzlies estão em excelente posição para assegurarem um lugar no "play-in", em que as equipas classificadas entre o sétimo e o 10.º lugar de cada conferência vão lutar pelos dois últimos postos nos "play-offs".



Igualmente em lugar de entrada no "play-in" do Oeste estão os Golden State Warriors, 10.os, muito graças à excelente forma de Stephen Curry, que alcançou o 85.º triplo em abril, o máximo alguma vez conseguido num mês.



O base marcou 37 pontos no triunfo dos californianos sobre os Sacramento Kings, por 117-113.



Em excelente forma estão também os Washington Wizards, que somaram o oitavo triunfo consecutivo, ao derrotarem os Cleveland Cavaliers, por 119-110.



A sua melhor série desde 2001, quando em Washington jogava Michael Jordan, permite aos Wizards ocupar o 10.º posto na Conferência Este, o último de qualificação para o "play-in".



Destaque ainda para o excelente regresso à competição de Kevin Durant, após três encontros fora por lesão, marcando 33 pontos no triunfo dos Brooklin Nets, líderes do Este, sobre os Phoenix Suns, por 128-119.