NBA vai ter liga na Europa

”, explicou o dirigente, em conferência de imprensa, realizada em Nova Iorque, recordando que o assunto estava em cima da mesa há décadas.Na conversa com os jornalistas presentes, Adam Silver e o secretário-geral da FIBA, Andreas Zagklis, não quiseram adiantar mais pormenores sobre o projeto, tendo o primeiro insistido que "ainda não está nada decidido".Já Adam Silver referiu que a razão para chamar "exploração" e não "criação" de uma liga deve-se ao facto de “ter conversas abertas e diretas com as partes interessadas e não discussões secretas".