NBA. Warriors adiantam-se a Dallas Mavericks

Liderada pelo base Stephen Curry, com 21 pontos, 12 ressaltos e quatro assistências, a equipa da casa esteve bem melhor no capítulo dos lançamentos (56% de eficácia) do que os visitantes (36%), contando ainda com os 19 pontos tanto do extremo Andrew Wiggins como do base Jordan Poole.O esloveno e estrela dos Mavericks Luka Doncic marcou 20 pontos, conseguiu sete ressaltos e fez quatro assistências, mas o conjunto de Dallas só conseguiu 11 lançamentos triplos em 48 tentativas.O segundo jogo da final Oeste disputa-se na sexta-feira, novamente em São Francisco.





A final da NBA oporá o vencedor destes embates ao vencedor da final da Conferência Este, na qual os Miami Heat lideram (1-0) diante dos Boston Celtics.