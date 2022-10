NBA. Warriors vencem Lakers na defesa do título

No Chase Center, em São Francisco, os detentores do troféu foram liderados por Stephen Curry, o "Jogador Mais Valioso" da final de 2021/22, que acabou o encontro com 33 pontos, sete assistências, seis ressaltos e quatro "roubos" de bola.



Andrew Wiggins, com 20 pontos, seis ressaltos e quatro assistências, e Klay Thompson, com 18 pontos, também se destacaram nos anfitriões, que não estiveram particularmente acertados nos "triplos" (16 em 45).



Destaque ainda para os oito pontos e sete ressaltos do regressado James Wiseman, ausente em 2021/22 por lesão, e para a coexistência pacífica de Jordan Poole (12 pontos e sete assistências) e Draymond Green (quatro pontos, cinco ressaltos e cinco assistências), após a cena de "pugilato" num treino.



Nos Los Angeles Lakers, o melhor foi LeBron James, que, aos 37 anos, arrancou para a sua 20.ª temporada na NBA com 31 pontos – mais um passo rumo ao recorde de Kareem Abdul-Jabbar -, 14 ressaltos e oito assistências.



Por seu lado, Anthony Davis adicionou 27 pontos, seis ressaltos e quatro "roubos" de bola, enquanto Russell Westbrook somou 19 pontos e 11 ressaltos. Entre os suplentes, Kendrick Nunn foi o jogador em maior evidência, com 13 pontos.