NBC transmite Jogos até 2036

“Este acordo é inovador, porque vai muito além do acordo tradicional de direitos de media que temos há muitos anos com o nosso parceiro. Graças à sua abordagem inovadora em todas as plataformas, agora podemos levar a parceria para novos patamares, tendo em vista o benefício de atletas, partes interessadas, comités organizadores e fãs”, projetou o presidente do COI, o alemão Thomas Bach, num comunicado publicado pelo organismo.



Na quarta-feira, o conselho executivo do COI aprovou a extensão do acordo para o ciclo entre 2033 e 2036, que envolverá os Jogos Olímpicos de Inverno de 2034, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, e de Verão de 2036, em local a designar, e vale sensivelmente 2,76 mil milhões de euros, sendo “inovadora para a nova era digital” já a partir deste ano.



Além de salvaguardar até 2036 os direitos audiovisuais de transmissão da principal prova multidesportiva mundial em todas as plataformas nos Estados Unidos, o acordo pretende apoiar “novas iniciativas e projetos estratégicos conjuntos” entre parceiros de longa data.



O grupo americano vai dar suporte à distribuição no local da Olympic Broadcast Services (OBS), subsidiária do COI responsável pela recolha e difusão dos Jogos, ajudando nessa meta com a sua experiência a nível de infraestrutura tecnológica, conectividade e media.



A NBC teve uma média de 67 milhões de espetadores por dia nas suas plataformas de transmissão por cabo ou "streaming" ao longo da cobertura de Paris2024 e, com o novo acordo, vai terminar 2036 com 25 Jogos Olímpicos e 19 edições seguidas apresentadas.