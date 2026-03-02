EM DIRETO
Neemias com recorde de carreira na NBA de 27 pontos no triunfo sobre os Sixers

O poste português Neemias Queta foi domingo a ‘estrela’ dos Boston Celtics, ao somar um recorde de carreira de 27 pontos na Liga norte-americana de basquetebol (NBA) e 17 ressaltos, no triunfo caseiro sobre os Philadelphia 76ers (114-98).

Lusa /
IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Neemias marcou 16 pontos na primeira parte, um novo máximo em qualquer metade de um jogo, e reapareceu em ‘grande’ sobre o final, começando, com 5.12 minutos para jogar, por igualar, com um lance livre, o seu anterior máximo de 19 pontos.

O internacional luso acabaria por bater esse registo a 2.56 minutos do fim, passando-o para 21 pontos, numa jogada de insistência debaixo da tabela, para, depois, marcar mais seis, em dois lances livres e dois ‘tiros’ de campo - incluindo um ‘afundanço’ -, ambos após ressaltos ofensivos.

“O Neemias foi dominante e fez o melhor jogo da carreira, pelo menos dos que eu vi. Está a melhorar”, afirmou Jalen Brown, no final, reconhecendo a importância do português, que cumpriu o 57.º jogo da época e o 56.º como titular.

O poste luso, que esteve em campo 27.17 minutos, acertou 71,4 por cento dos ‘tiros’ de campo (10 em 14) e 70,0 dos lances livres (sete em 10), num embate em que ganhou 10 dos 17 ressaltos na tabela ofensiva e somou ainda três desarmes de lançamento, duas assistências e um roubo de bola.

Anteriormente, Neemias tinha como melhores pontuações dois registos de 19, um em 14 de abril de 2024 (132-122 aos Wizards) e outro em 29 de novembro de 2025 (115-119 com os Wolves), sendo que nos ressaltos o seu recorde está nos 20.

O jogador português foi o melhor marcador dos Celtics, em igualdade com Jaylen Brown, e o melhor ressaltador do jogo, sendo que, em matéria de pontos, o embate teve como líder Tyrese Mexey, base dos Sixers, que acabou com 33.

Os Celtics somaram o 40.º triunfo, em 60 jogos, e seguem no segundo lugar da Conferência Este, apenas atrás dos Detroit Pistons (45 triunfos e 14 desaires), enquanto os Philadelphia 76ers são sextos, com 33 vitórias e 27 derrotas.

A equipa de Boston volta a jogar hoje, no reduto dos Milwaukee Bucks.

A disputar a quinta época na NBA, Neemias Queta totaliza 167 jogos na época regular, 147 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 57 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, como ‘rookie’, e cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 26 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.
