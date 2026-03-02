Neemias com recorde de carreira na NBA de 27 pontos no triunfo sobre os Sixers

Neemias marcou 16 pontos na primeira parte, um novo máximo em qualquer metade de um jogo, e reapareceu em ‘grande’ sobre o final, começando, com 5.12 minutos para jogar, por igualar, com um lance livre, o seu anterior máximo de 19 pontos.



O internacional luso acabaria por bater esse registo a 2.56 minutos do fim, passando-o para 21 pontos, numa jogada de insistência debaixo da tabela, para, depois, marcar mais seis, em dois lances livres e dois ‘tiros’ de campo - incluindo um ‘afundanço’ -, ambos após ressaltos ofensivos.



“O Neemias foi dominante e fez o melhor jogo da carreira, pelo menos dos que eu vi. Está a melhorar”, afirmou Jalen Brown, no final, reconhecendo a importância do português, que cumpriu o 57.º jogo da época e o 56.º como titular.



O poste luso, que esteve em campo 27.17 minutos, acertou 71,4 por cento dos ‘tiros’ de campo (10 em 14) e 70,0 dos lances livres (sete em 10), num embate em que ganhou 10 dos 17 ressaltos na tabela ofensiva e somou ainda três desarmes de lançamento, duas assistências e um roubo de bola.



Anteriormente, Neemias tinha como melhores pontuações dois registos de 19, um em 14 de abril de 2024 (132-122 aos Wizards) e outro em 29 de novembro de 2025 (115-119 com os Wolves), sendo que nos ressaltos o seu recorde está nos 20.



O jogador português foi o melhor marcador dos Celtics, em igualdade com Jaylen Brown, e o melhor ressaltador do jogo, sendo que, em matéria de pontos, o embate teve como líder Tyrese Mexey, base dos Sixers, que acabou com 33.



Os Celtics somaram o 40.º triunfo, em 60 jogos, e seguem no segundo lugar da Conferência Este, apenas atrás dos Detroit Pistons (45 triunfos e 14 desaires), enquanto os Philadelphia 76ers são sextos, com 33 vitórias e 27 derrotas.



A equipa de Boston volta a jogar hoje, no reduto dos Milwaukee Bucks.



A disputar a quinta época na NBA, Neemias Queta totaliza 167 jogos na época regular, 147 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 57 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, como ‘rookie’, e cinco em 2022/23.



O poste internacional português, de 26 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.

