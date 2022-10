Neemias em branco no triunfo dos Sacramento

Como nos dois primeiros encontros, com os Los Angeles Lakers e os Portland Trail Blazers, o treinador Mike Brown só lançou o poste luso na parte final, dando-lhe, desta vez, os derradeiros 9.38 minutos do encontro disputado no Footprint Center.



Neemias, que vai cumprir em 2022/23 a segunda temporada na NBA, entrou com os Kings a vencer por 88-83 e não fez qualquer lançamento ao cesto, depois dos quatro pontos face a Lakers e Blazers.



O jogador luso contribuiu noutras facetas, ao somar dois ressaltos, duas assistências e um roubo de bola, mas também contabilizou três perdas de bola sem lançamento, duas das quais após faltas ofensivas.



De’Aaron Fox, com 15 pontos, Kevin Huerter, com 13, e Harrison Barnes e Terence Davis, ambos com 12, foram os melhores marcadores dos Kings, num jogo em que Duane Washington Jr., com 31, liderou os Suns, que não se apresentaram com os melhores jogadores.



Os Sacramento Kings voltam a jogar na sexta-feira, dia em que recebem os Los Angeles Lakers, no encerramento da pré-temporada da NBA. A "regular season" arranca na terça-feira e o "cinco" de Mike Brown estreia-se no dia seguinte, em casa, com os Blazers.