Neemias marca 10 pontos na vitória dos Kings

Depois dos 31 pontos e 12 ressaltos na véspera, face aos Salt Lake City Stars, que assegurou aos Kings um lugar nos play-offs, o internacional luso "entregou" o protagonismo a Trey Burke, que liderou a equipa com 40 pontos.Neemias Queta, que alinhou 26 minutos, acertou cinco de oito lançamentos de campo, e juntou cinco ressaltos, duas assistências e um desarme de lançamento.Os Stockton Kings reforçaram, assim, a liderança da Conferência Oeste, somando agora 22 vitórias e seis derrotas, enquanto os Westchester Knicks estão no 12.º posto no Este, e fora dos play-offs, com nove triunfos e 18 desaires.