Neemias marcou oito pontos na vitória dos Celtics

Onze dias depois da última presença, Neemias atuou 13.13 minutos, os derradeiros 6.15 do terceiro período, entrando já com os Celtics a vencer por quase 40 pontos (82-44), e os últimos 6.58 do quarto e último.Apesar de ter sido o jogador ao qual o treinador Joe Mazzulla – que somou a 100.ª vitória - deu menos tempo, o gigante luso aproveitou para somar oito pontos, com quatro em seis nos lançamentos de campo, incluindo um grande "afundanço" quase a acabar.No seu 23.º jogo da temporada na NBA, Neemias Queta juntou ainda quatro ressaltos, dois defensivos e outros tantos ofensivos, um roubo de bola e um "turnover", cometendo ainda três faltas.O suplente Payton Pritchard, com 28 pontos, Derrick White, com 27, e Jayson Tatum, com 20, nove assistências e sete ressaltos, lideraram os Celtics, enquanto Trendon Watford, com 15 pontos, foi o melhor marcador dos forasteiros.Os Celtics lideram a Conferência Este, com 43 vitórias e 12 derrotas, enquanto os Nets seguem no 11.º lugar, com 21 triunfos e 33 desaires.Quanto a Neemias Queta, conta agora 43 jogos na NBA, 23 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.