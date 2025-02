Neemias Queta ajuda Celtics a ganhar aos Miami

Neemias Queta esteve em campo apenas seis minutos e somou quatro pontos, concretizando os dois lançamentos de campo tentados e conseguindo ainda um ressalto.



O grande destaque dos Celtics foi o extremo Jayson Tatum, com 33 pontos, oito ressaltos e duas assistências, com os restantes elementos do "cinco" inicial todos na casa da dezena de pontos, enquanto do lado dos Heat esteve em evidência o poste Bam Adebayo, com um "duplo-duplo" de 22 pontos e 12 ressaltos.



Os Boston Celtics estão em segundo lugar na Conferência Este, com 38 vitórias e 16 derrotas, atrás dos Cleveland Cavaliers (43-10) e à frente dos New York Knicks (34-18).