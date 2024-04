Neemias Queta atinge a final da G League

A equipa ligada aos Boston Celtics venceu no domingo os Long Island Nets, formação satélite dos Brooklyn Nets, por 99-77, e vai ter agora pela frente na final da G League os Oklahoma City Blue.Do lado da equipa secundária dos Boston Celtics, o base DJ Steward foi o melhor marcador, com 27 pontos, com destaque ainda para os 19 pontos e onze assistências de JD Davison.Por outro lado, o extremo Kaiser Gates foi o melhor marcador da equipa satélite de Brooklyn, com 16 pontos.Na fase regular, a equipa do internacional português registou 21 vitórias e 13 derrotas, alcançando as finais depois de eliminar os Delaware Blue Coats (equipa satélite dos Philadelphia 76ers) e agora os Long Island Nets.As finais da G League começam na terça-feira, sendo que a primeira equipa a vencer dois jogos sagra-se campeã.