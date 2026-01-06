Neemias Queta com `duplo-duplo` na vitória dos Celtics face aos Bulls

Mais uma vez titular, como tem sido habitual esta temporada, Queta alcançou 13 pontos (seis em nove de lançamentos de campo) e 13 ressaltos, seis dos quais ofensivos, naquele que foi o melhor registo do encontro.



Além do ‘duplo-duplo’, o poste português conseguiu uma assistência, um roubo de bola e um desarme de lançamento, em 24.35 minutos de utilização.



Em 2025/26, a sua quinta temporada na NBA, Neemias Queta apresenta médias 10,1 pontos, 7,7 ressaltos, 1,5 assistências e 1,3 desarmes de lançamento, em 24.6 minutos por jogo.



Com Jaylen Brown mais apagado do que tem sido habitual, com apenas 14 pontos, o suplente Anfernee Simons foi o melhor marcado dos Celtics, com 27, mais seis do que Payton Pritchard.



Nos Bulls, o poste Nikola Vucevic também conseguiu um ‘duplo-duplo’, com 15 pontos e 15 ressaltos, além de sete assistências, enquanto Matas Buzelis chegou aos 26 pontos.



Depois de terem chegado a esta temporada sem aparentes ambições ao título, os Celtics, que somaram o quarto triunfo seguido, já ocupam o segundo lugar da Conferência Este, com 23 vitórias e 12 derrotas, enquanto os Bulls estão no nono lugar, com 17 triunfos e 19 desaires.

