Em direto
Depressão Joseph. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Neemias Queta com quatro pontos e recorde de seis assistências pelos Celtics

Neemias Queta com quatro pontos e recorde de seis assistências pelos Celtics

O português Neemias Queta marcou quatro pontos e conseguiu um recorde pessoal de seis assistências na vitória dos Boston Celtics sobre os Portland Trail Blazers (102-94), na segunda-feira, em jogo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Lusa /
Foto: Brett Davis-Imagn Images

VER MAIS
De regresso à equipa inicial, o poste luso marcou dois dos seis lançamentos de campo que tentou, conseguiu quatro ressaltos, um desarme de lançamento e seis assistências, melhorando a sua melhor marca de passes decisivos, que era de cinco.

Na sua quinta temporada na NBA e terceira nos Celtics, Queta apresenta médias de 10 pontos, oito ressaltos, 1,4 assistências e 1,3 desarmes de lançamentos em 24,9 minutos por jogo.

Payton Pritchard foi o melhor marcador da equipa de Boston, com 23 pontos, mais três do que Jaylen Brown, enquanto o suplente Jerami Grant chegou aos 19 pelos Portland Trail Blazers.

Os Celtics mantêm o segundo lugar na Conferência Este, com 29 vitórias e 18 derrotas, com os Blazers a serem nonos no Oeste, em lugar de acesso ao play-in, com 23 triunfos e 24 desaires.
PUB
PUB