Neemias Queta com quatro pontos e recorde de seis assistências pelos Celtics
O português Neemias Queta marcou quatro pontos e conseguiu um recorde pessoal de seis assistências na vitória dos Boston Celtics sobre os Portland Trail Blazers (102-94), na segunda-feira, em jogo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).
De regresso à equipa inicial, o poste luso marcou dois dos seis lançamentos de campo que tentou, conseguiu quatro ressaltos, um desarme de lançamento e seis assistências, melhorando a sua melhor marca de passes decisivos, que era de cinco.
Na sua quinta temporada na NBA e terceira nos Celtics, Queta apresenta médias de 10 pontos, oito ressaltos, 1,4 assistências e 1,3 desarmes de lançamentos em 24,9 minutos por jogo.
Payton Pritchard foi o melhor marcador da equipa de Boston, com 23 pontos, mais três do que Jaylen Brown, enquanto o suplente Jerami Grant chegou aos 19 pelos Portland Trail Blazers.
Os Celtics mantêm o segundo lugar na Conferência Este, com 29 vitórias e 18 derrotas, com os Blazers a serem nonos no Oeste, em lugar de acesso ao play-in, com 23 triunfos e 24 desaires.
