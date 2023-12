Neemias Queta consegue primeiro "duplo-duplo" na NBA

Ao quinto jogo pelos Celtics, o poste luso conseguiu pela primeira vez atingir a dezena em dois dados estatísticos no mesmo jogo, com 10 pontos e 10 ressaltos em 20.46 minutos, aos quais juntou uma assistência e um roubo de bola.



Neemias Queta marcou cinco das oito tentativas de lançamento de campo tentadas e conseguiu seis ressaltos ofensivos, o máximo do encontro.



O base Derrick White foi o melhor marcador da equipa de Boston, com 30 pontos, mais dois do que Jaylen Brown, num encontro em que Jayson Tatum esteve desinspirado e apenas fez 15 pontos (cinco em 17 de lançamentos de campo).



Do lado dos Warriors, Stephen Curry esteve em destaque com 33 pontos, conseguindo seis lançamentos de três pontos, com Klay Thompson a chegar aos 24.



Apesar da derrota, os Boston Celtics lideram a Conferência Este, com 20 vitórias e seis derrotas, enquanto os Warriors são apenas 11.ºs no Oeste, com 13 triunfos em 27 encontros.



Neemias Queta conta agora 25 jogos na NBA, cinco pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.