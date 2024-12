Neemias Queta em branco na vitória dos Celtics

Na capital norte-americana, Jayson Tatum foi a grande figura, com 28 pontos e 12 ressaltos pelos Celtics, que tiveram outros seis jogadores a ultrapassar a dezena de pontos, enquanto Jordan Poole foi o melhor dos Wizards, com 21.Com 21 vitórias em 26 encontros, os campeões da última temporada são segundos na Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers (22-4), com os Wizards a seguirem como pior equipa da fase regular até ao momento, com apenas três triunfos em 25 jogos.