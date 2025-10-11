Mais Modalidades
Neemias Queta entra na pré-época dos Celtics com quatro pontos e derrota
O poste português Neemias Queta fez na sexta-feira a sua estreia na nova época ao serviço dos Boston Celtics, ao ser titular na derrota no jogo de pré-época da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) frente aos Toronto Raptors (107-105).
Queta alinhou durante cerca de 17 minutos e terminou o encontro com quatro pontos, cinco ressaltos, um roubo de bola e um desarme de lançamento, mas também acumulou cinco perdas de bola.
O poste luso está a iniciar a terceira época ao serviço dos Boston Celtics, ao serviço da qual chegou ao título, numa altura em que a equipa sofreu várias alterações, o que alimenta a esperança que Queta possa ter um papel mais ativo.
Antes de chegar a Boston, Neemias esteve durante duas temporadas nos Sacramento Kings, equipa que o escolheu na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.
As equipas da NBA estão nesta altura cumprir a pré-época, estando o início da fase regular marcado para o dia 21 de outubro.
