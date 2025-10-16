Mais Modalidades
Basquetebol
Neemias Queta fecha pré-temporada nos Celtics com foco no futuro
O internacional português fechou a pré-temporada com os Boston Celtics na última quarta-feira. O poste da seleção portuguesa foi titular da equipa de Joe Mazzulla, num triunfo por 110-108 sobre os Toronto Raptors.
O jogador de 26 anos esteve perto de 21 minutos em campo. Fez oito pontos, ganhou 12 ressaltos e assistiu por duas vezes. Conseguiu também um roubo de bola e fez quatro desarmes.
Neemias Queta é um dos jogadores que está a causar maior entusiasmo na pré-temporada dos Boston Celtics, depois de ter conseguido afirmar-se na última edição do EuroBasket, em que representou a Seleção de Portugal até a uns inéditos oitavos de final.
Joe Mazzulla, treinador dos Celtics, deixou elogios à prestação de Queta: "Não é fácil e vamos ser duros com o Neemias. Estou ansioso por treiná-lo durante todo o ano, mas, como já lhe disse, "foi para isso que trabalhaste a vida inteira, para teres a possibilidade de ser titular dos Celtics".
O jogador português deverá ter um novo papel na equipa da NBA depois da saída dos veteranos Porzingis, Al Horford e Luke Kornet.
(c/ Lusa)