Neemias Queta fora dos convocados de Portugal para qualificação para o Mundial

O jogador dos Boston Celtics tinha integrado em 27 de maio uma lista de 20 pré-convocados, mas não foi inserido nas escolhas finais de Mário Gomes para os jogos marcados para o início de julho (02, com Montenegro, em Matosinhos, e 05, na Grécia).



Além de Neemias, que desta vez não tinha qualquer impedimento por parte dos Celtics, também saíram os bases António Lucas (Ovarense) e Diogo Gameiro (Benfica) e os extremos Diogo Araújo (Oliveirense), Diogo Seixas (Ourense) e Rúben Prey (St. Johns University).



Portugal recebe Montenegro em 02 de julho, pelas 19:00, em Matosinhos, e visita três dias depois a Grécia, em Atenas, num jogo com início às 17:30 (em Lisboa), sendo que, antes, tem um encontro particular com a Suíça, em 26 de junho, às 17:00.



Com quatro jornadas disputadas, Portugal, a um triunfo de se qualificar para a segunda fase, é segundo do Grupo B, com seis pontos, contra sete da líder Grécia, também seis de Montenegro, terceiro, e cinco da Roménia, quarta e última colocada.



Os três primeiros classificados seguem para a segunda fase de qualificação, com os pontos entretanto somados.



Lista dos 14 convocados:



- Bases: Anthony da Silva (Évreux, Fra), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (Sporting) e Rafael Lisboa (Ourense, Esp).



- Extremos: André Cruz (Sporting), Diogo Brito (Obradoiro, Esp), Nuno Sá (Palmer BM, Esp), Travante Williams (Rouanne Basket, Fra) e Vladyslav Voytso (FC Porto).



- Postes: Cândido Sá (Sporting de Braga), Daniel Relvão (Benfica), Gonçalo Delgado (FC Porto), Miguel Queiroz (FC Porto) e Ricardo Monteiro (Sporting de Braga).



