Neemias Queta jogou 11 minutos na derrota dos Celtics

O jogador luso fez uma assistência e conseguiu um ressalto defensivo, num jogo em que Jayson Tatum foi o melhor marcador da equipa, com 27 pontos, seguido de Payton Pritchard e Derrick White, com 18, cada.



Nos Pistons, destacaram-se Malik Beasley, com 26, e Cade Cunningham, com 21, para a oitava vitória seguida da equipa do Michigan, que segue no sexto lugar da Conferência Este, com 33 triunfos e 26 derrotas.



Os Celtics somam 42 vitórias e 17 derrotas e são segundos classificados da Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers, já apurados para os play-offs.



Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.



Em 2024/25, conta 46 encontros na "regular season", com médias de 5,0 pontos, 3,6 ressaltos, 0,7 desarmes de lançamento e 0,6 assistências, em 14,1 minutos.