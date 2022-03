Neemias Queta jogou 15 minutos no desaire dos Kings

Sem Domantas Sabonis, Richaun Holmes e Alex Len, o treinador dos Kings, Alvin Gentry, fez jogar o poste luso em todos os quatro períodos, com Neemias, raramente solicitado no ataque, a ficar-se pelos três pontos e um ressalto.



O "88" dos Kings marcou o único lançamento de campo tentado, depois de ganhar um ressalto ofensivo, e acertou um de dois lances livres, após sofrer uma falta.



Neemias Queta cumpriu o 12.º jogo na NBA - cinco dias depois de só ter atuado dois décimos de segundo no triunfo por 110-109 no reduto dos Indiana Pacers -, sendo que só tinha jogado mais tempo em 10 de janeiro: 24.05 face aos Cleveland Cavaliers.



O jogador luso entrou a primeira vez em campo a 3.29 minutos do final do primeiro período e só saiu a 6.35 do intervalo, depois de conquistar um ressalto ofensivo e marcar dois pontos, com um "afundanço", após assistência de Harrison Barnes.



Na segunda parte, entrou a 1.42 minutos do final do terceiro período e, com 44,5 segundos para jogar, acertou um de dois lances livres. Não voltou para o quarto, regressando apenas a 4.45 do fim do jogo, sem conseguir reentrar na estatística.



Davion Mitchell liderou os Kings, com 21 pontos, enquanto Jimmy Butler foi a principal figura do encontro, com 27 pontos, sete assistências e cinco ressaltos, secundado por Bam Adebayo, com 22 pontos e 15 ressaltos.



Os Miami Heat (48 vitórias e 28 derrotas) voltaram à liderança da conferência Este, enquanto os Sacramento Kings (27 triunfos e 49 desaires) estão em 13.º no Oeste e, praticamente, afastados do ‘play-in’ (sétimo ao 10.º).