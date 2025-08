Neemias Queta juntou-se à preparação lusa para o Eurobasket2025

Devido a um convénio entre NBA e FIBA, os jogadores só podem incorporar as seleções 28 dias antes do início da competição, e o poste dos Boston Celtics, campeões da NBA em 2023/24, chegou hoje, a 26 dias da estreia lusa, face à República Checa.



Neemias não chegou a tempo da sessão matinal, mas já vai participar no treino vespertino da formação das ‘quinas’, o penúltimo no Luso.



Desta forma, Portugal volta a ter 14 jogadores, o que aconteceu desde o arranque, em 22 de julho, em Coimbra, até ao dia 28, quando Gonçalo Delgado, poste do FC Porto, teve de abandonar os trabalhos devido a lesão no pé direito.



Além de Neemias, Mário Gomes tem em estágio os bases Anthony da Silva, Diogo Brito, Diogo Gameiro, Diogo Ventura, Francisco Amarante e Rafael Lisboa, os extremos Nuno Sá, Travante Williams e Vladyslav Voytso e os postes Cândido Sá, Daniel Relvão, Miguel Queiroz e Ricardo Monteiro.



Destes 14 jogadores, terão de sair dois, pois a lista final de cada uma das 24 seleções presentes na fase final só pode ter 12 elementos.



A seleção lusa vai trabalhar no Luso até sábado, tendo depois um dia de folga, antes da partida, na segunda-feira, para Espanha, onde irá defrontar as seleções espanholas principal (terça-feira) e secundária (quinta-feira), em Málaga, e a Argentina (10 de agosto), em Madrid.



Depois, seguem-se dois jogos no Torneio Internacional de Braga, com a Islândia (15 de agosto) e a Suécia (16), e ainda um jogo com a equipa do Sporting (21), em Sines, a três dias da partida para a Letónia.



No Eurobasket2025, a formação das ‘quinas’ vai defrontar a Sérvia, a coanfitriã Letónia, a República Checa, a Turquia e a Estónia no Grupo A, em Riga, e estreia-se em 27 de agosto, frente aos checos.



Os comandados de Mário Gomes defrontam em seguida os sérvios (29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (01 de setembro) e os estónios (03 de setembro).



Para conseguir o apuramento para os oitavos de final, que se realizam em Riga, como toda a fase a eliminar, Portugal vai ter de ficar num dos quatro primeiros lugares do agrupamento.



A seleção lusa conta três participações na fase final, tendo sido 15.ª, entre 18 equipas, em 1951, em França, edição que jogou por convite, nona, entre 16, em 2007, em Espanha, e 21.ª, entre 24, com o pleno de cinco derrotas, em 2011, na Lituânia.



Portugal qualificou-se para o Eurobasket2025 ao vencer o Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação, à frente de Bulgária, Roménia e Chipre, e ser terceiro no Grupo A da fase de qualificação, atrás de Israel e Eslovénia e à frente da Ucrânia.



A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.