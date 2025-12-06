Mais Modalidades
Basquetebol
Neemias Queta marca 10 pontos na vitória dos Celtics sobre os Lakers
Nos 26.02 minutos em que esteve em campo, o poste internacional luso contribuiu ainda com seis ressaltos (cinco defensivos e um ofensivo) e duas assistências, naquele que foi o quarto triunfo seguido do conjunto de Boston, que ocupa a quarta posição na Conferência Este.
Jaylen Brown, com 30 pontos, oito assistências e oito ressaltos, voltou a evidenciar-se pelos Celtics, enquanto Austin Reaves foi o mais produtivo nos Lakers, com 36 pontos, a que somou oito assistências e três ressaltos pelo quarto classificado do Oeste.
Esta época, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 23.8 minutos jogados pelos Celtics, aos quais acrescenta médias de 10.1 pontos e oito ressaltos.
